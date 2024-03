Casa Pia pretende vencer Estrela da Amadora e obter tranquilidade "ainda maior"

Gonçalo Santos mostrou-se satisfeito com as exibições e os resultados que os ‘gansos’ têm alcançado desde a sua chegada – ainda não foram derrotados desde que o técnico assumiu o comando - e pediu aos seus jogadores que permaneçam “unidos” para que a fase positiva da equipa se mantenha.



“Sabemos que temos de trabalhar muito amanhã [sexta-feira] para continuarmos nesta senda de estarmos muito juntos e sermos unidos durante o jogo para conseguirmos ainda mais pontos e termos ainda maior tranquilidade na tabela”, declarou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão à partida com o Portimonense, da 25.ª jornada da I Liga.



Para o jogo com os amadorenses, com os quais protagonizarão um dérbi lisboeta, Gonçalo Santos confirmou que já não contará com o melhor marcador da equipa, Clayton, que está a cumprir os trâmites finais para se transferir para os brasileiros do Vasco da Gama.



”Enquanto clube e estrutura, assumimos que era uma boa oportunidade para o jogador, que é alguém que nos ajudou muito, e a equipa e os jogadores ajudaram a que tivesse tido esta oportunidade. Nós apenas aceitámos esta venda, porque temos crença, acreditamos muito nos nossos jogadores e naqueles que fazem parte da mesma posição”, afirmou.



Gonçalo Santos reiterou a sua convicção de que os elementos que permanecem como apostas para a frente de ataque casapiana – Felippe Cardoso, André Lacximicant e Fernando Andrade – lhe transmitem todas as garantias de sucesso para a restante temporada.



"O Felippe tem características muito idênticas [às de Clayton] e acredito que seja um pouco melhor tecnicamente. Temos o André, um excelente jogador que vem também de um clube grande e isso nota-se pela sua postura e conhecimento do jogo, é um miúdo com muito valor e acredito que nós o vamos ajudar e esperamos que ele nos ajude muito. E temos o Fernando, que é um excelente profissional, que dá tudo todos os dias”, descreveu o treinador dos lisboetas.



O Casa Pia, 10.º classificado, com 27 pontos, desloca-se esta sexta-feira à Reboleira para defrontar, às 20:45, o Estrela da Amadora, que ocupa a 16.ª posição, com 22, numa partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.