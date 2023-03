Casa Pia tenta sexto lugar na receção ao Paços de Ferreira

No Estádio Nacional, em Oeiras, os "gansos", que não vencem há quatro encontros, podem, em caso de triunfo, ultrapassar o Arouca, sexto posicionado, e ficar a cinco pontos do Vitória de Guimarães, quinto, na última vaga de acesso às competições europeias.Na última posição, com 12 pontos, o Paços de Ferreira tenta aproximar-se dos seus mais diretos rivais na luta pela permanência, que perderam nesta ronda, com o Marítimo, em 16.º, em posto de play-off de manutenção, com 16 pontos, e o Santa Clara, em 17.º, com 15.





Com as derrotas de Marítimo e Santa Clara, o Paços de Ferreira ganhou novo fôlego, mas só mesmo uma vitória no Jamor pode servir como balão de oxigénio, até porque a jornada que se segue é de caráter decisivo (receção ao Santa Clara).





Numa fase em que, mesmo com os objetivos em mente, é imperativo pensar jogo a jogo, espera-se que ambas as equipas entrem na máxima força. Do lado do Casa Pia, que não conta com Beni Mukendi e tem sete jogadores em risco, isso significa os regresso de Godwin e Lelo à titularidade, do lado do Paços de Ferreira, passa por voltar à fórmula aplicada com o Estoril, mas com Maracás no onze inicial.