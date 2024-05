Catarina Campos arbitra final da Taça de Portugal entre Benfica e Racing Power

Catarina Campos é a árbitra da final da Taça de Portugal feminina de futebol, no domingo, entre Benfica e Racing Power (17h15), no Estádio Nacional, no Jamor, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de futebol.

A árbitra, de 38 anos, terá como assistentes Vanessa Gomes e Raquel Pinho, Vasco Santos no videoárbitro, coadjuvado por André Campos, e Inês Andrada como quarta árbitra.



Benfica e Racing Power chegaram à final da Taça de Portugal de 2023/24, depois de terem eliminado nas meias-finais, numa eliminatória a duas mãos, o Sporting e o Sporting de Braga, respetivamente.



O Benfica procura na final de domingo um ‘póquer’ inédito, depois de ter vencido já esta época a Supertaça, a Taça da Liga e o campeonato, enquanto o Racing Power, fundado em julho de 2020, o primeiro título no principal escalão.



A Taça de Portugal feminina, que se começou a realizar a partir de 2003/04, tem o 1.º de Dezembro como recordista de troféus, com sete, enquanto o Benfica apenas venceu a competição em 2018/19, na época em que se estreou na segunda divisão.



A FPF comunicou hoje a nomeação da equipa de arbitragem para domingo, mas também o início da venda de bilhetes no Estádio Nacional, na bilheteira junto ao contentor da Maratona do Jamor, num valor único de cinco euros.