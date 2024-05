Chaves quer vencer Famalicão no último fôlego

O aflito Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo classificado, com 23 pontos, defronta o Famalicão, em oitavo, com 39, esta sexta-feira, no duelo que inaugura a 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Para os transmontanos, o confronto com os minhotos será decisivo, ainda que uma vitória possa não chegar para continuar a luta pelo lugar de acesso ao play-off, ocupado pelo Portimonense, atualmente com 28 pontos. Caso os algarvios empatem ou vençam o Rio Ave, no sábado, o Desportivo de Chaves será despromovido à II Liga.



Perante esta possibilidade, Moreno adiantou que a equipa terá de “saber estar”, numa atitude de entrega total ao jogo, para honrar os adeptos transmontanos.



“É o nosso último jogo em casa e eu acho que, essencialmente, pelos nossos adeptos, que tiveram um ano difícil, não tiveram as vitórias que mereciam, e que esperavam, teremos de nos entregar com tudo ao jogo e deixar um pouco de parte essas contas (da manutenção), que nós temos noção, que são a realidade, mas não nos focarmos tanto nisso”, vincou o técnico, na conferência de antevisão à partida.



Carraça, Pedro Pinho e Cafú Phete ficarão de fora da convocatória por lesão, enquanto Júnior Pius cumprirá castigo, após ter sido expulso, por acumulação de amarelos na última partida, frente ao FC Porto.



Quanto ao adversário, Moreno disse esperar um Famalicão “supermotivado” pela vitória na receção ao Benfica (2-0). Ainda assim, o timoneiro quer um Desportivo de Chaves focado no que pode controlar para oferecer uma última vitória em casa aos adeptos para, depois, esperar o desfecho do campeonato.



“Pelos nossos adeptos, também por nós, temos de apresentar-nos em campo e fazer com que aquilo que controlamos seja verdade, que é a vitória, e depois esperar por aquilo que não conseguimos controlar, mas pelo menos ficar com a consciência de que demos tudo. Os nossos adeptos tiveram um ano difícil, como nós também, mas, por eles queremos oferecer-lhes a vitória”, reiterou.



O Desportivo de Chaves recebe o Famalicão, esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 33.ª jornada da I Liga portuguesa, arbitrado por Ricardo Baixinho.