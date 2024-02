Cláudio Pereira será o árbitro do Santa Clara-FC Porto da Taça

Cláudio Pereira, de 37 anos, da associação de Aveiro, terá como auxiliares Inácio Pereira e Luís Costa, com Márcio Torres a desempenhar as funções de quatro árbitro. Bruno Esteves estará a cargo do VAR.Meia hora após a interrupção, e cumprindo com o regulamento, o árbitro Gustavo Correia regressou ao relvado para testar a capacidade da bola em rolar em diferentes zonas do terreno, verificando que o mesmo estava impraticável, o que levou à suspensão do encontro.O vencedor irá encontrar nas "meias" o Vitoria de Guimarães, já apurado, depois de eliminar o Gil Vicente, com um triunfo caseiro por 3-1.