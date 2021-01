Clube Albergaria, Condeixa e Marítimo na fase final do campeonato feminino de futebol

FC Famalicão, vencedor da fase só com vitórias, e Sporting de Braga já se tinham classificado na zona norte, na qual agora se classificaram o Clube Albergaria e o Condeixa, enquanto, na zona Sul, o Sporting, vencedor da fase só com vitórias, e o Benfica já estavam garantidos para a discussão do título, juntando-se, entretanto, o Marítimo, apesar das insulares terem perdido hoje 2-1 com as 'leoas'.



Disputada a nona e última jornada da primeira fase, ficou por definir a quarta vaga na zona sul, quando falta disputar o jogo entre o Damaiense e o Estoril Praia, adiado para 13 de janeiro devido a casos de covid-19.



A última vaga vai ser discutida entre Torreense, que hoje empatou 1-1 com o Amora, e Estoril. As estorilistas estão no quinto posto, com 13 pontos, e, se vencerem, ultrapassam o Torreense, quartas, com 15.



Ao contrário da primeira fase, no apuramento do campeão, as equipas defrontam-se por duas vezes, enquanto anfitriãs e visitantes.



Os 12 clubes que não seguem para a fase de apuramento de campeão vão jogar na segunda fase a prova de manutenção e descida, divididos em dois grupos de seis formações, com as duas últimas de cada ‘poule’ a descer.