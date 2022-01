Desportivo de Chaves bate Feirense

Com o triunfo na 20.ª jornada, a equipa às ordens de Vítor Campelos ascende ao sexto lugar com 30 pontos, mas ainda com dois jogos em atraso por realizar. Já o Feirense mantém-se com 36 pontos no segundo lugar, com os mesmos pontos, mas mais um jogo do que o Casa Pia.



Os transmontanos desde cedo que se sentiram confortáveis com bola e procuraram quebrar um Feirense organizado, através de rápidas variações de flanco.



A primeira grande oportunidade até pertenceu aos ‘fogaceiros’, com Jorge Teixeira a deixar Fábio Espinho isolado, aos 25 minutos, mas este rematou por cima.



Do outro lado, Wellington tentou primeiro, aos 15 minutos, com um disparo ao lado, depois João Teixeira, de livre (28) rematou com perigo sobre a barra, e Obiora também tentou de longe (30) mas Brígido encaixou.



A insistência flaviense furou a defesa contrária aos 43 minutos, numa excelente jogada coletiva, com João Mendes a servir na área Wellington que finalizou.



O avançado brasileiro, que faturou o quinto golo, ficou perto de bisar na jogada seguinte, servido por Batxi, mas Brígido evitou um resultado diferente ao intervalo.



O técnico da equipa de Santa Maria da Feira tentou inverter o rumo dos acontecimentos com três mexidas ao intervalo, mas a equipa da casa não demorou a chegar ao segundo golo, através de canto, pelo central Alexsandro, aos 56 minutos.



O Desportivo de Chaves, que teve menos bola na segunda parte, mas passou a controlar o ritmo de jogo, chegou ao 3-0 numa transição bem construída concluída por Adriano Castanheira, aos 87 minutos.



Os visitantes ainda alcançaram o ‘golo de honra’ nos descontos, com Ícaro, na sequência de um livre, a cabecear para o 3-1 final.







Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Feirense, 3-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Wellington, 43 minutos.



2-0, Alexsandro, 56.



3-0, Adriano Castanheira, 87.



3-1, Ícaro, 90+2.







Equipas:



- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Alexsandro, Luís Rocha, Bruno Langa, Obiora, João Mendes (Guima, 85), Wellington (Adriano Castanheira, 79), João Teixeira (Kevin Pina, 85), Batxi (Juninho, 79) e Platiny (Patrick, 75).



(Suplentes: Ricardo Moura, Kevin Pina, Paulinho, Patrick, Juninho, Adriano Castanheira, Guima, Joel e Queirós).



Treinador: Vítor Campelos.



- Feirense: Brígido, Diga, Cláudio Silva, Ícaro, Manu (Vargas, 46), Bruno (Tiago Dias, 46), Sidney Lima, Washington (André Rodrigues, 67), Fábio Espinho (Jardel, 67), Jorge Teixeira (Latyr, 46) e Steven.



(Suplentes: Igor, João Pinto, Vargas, Samuel Teles, Latyr, André Rodrigues, Jardel, Tiago Dias e Oche).



Treinador: Rui Ferreira.







Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Teixeira (55), Luís Rocha (60), Fábio Espinho (60), Sidney Lima (65) e Cláudio Silva (80).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.