Desportivo de Chaves garante seriedade e profissionalismo na deslocação a Vizela

Há seis jogos consecutivos sem vencer e a seis do final da temporada, o Desportivo de Chaves, último classificado, com 19 pontos, volta a defrontar um dos seus adversários diretos, o Vizela, que ocupa a penúltima posição, com 21.



Na antevisão à partida que encerra a 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, Moreno garantiu que o lanterna-vermelha não irá desistir do objetivo da manutenção, alertando que representar “um clube histórico” exige responsabilidade.



“[Encaramos o jogo] com a mesma seriedade e o mesmo profissionalismo que temos trazido até ao dia de hoje e vai ser assim até ao último dia. É difícil este nosso momento, mas aqui não há ninguém que deite a toalha ao chão. Mais do que pensar naquilo que podemos fazer, é termos a responsabilidade e a consciência de que representamos um clube histórico e é desta forma que temos de encarar o jogo de amanhã [segunda-feira] e todos os outros”, assegurou o técnico.



Para a deslocação ao terreno do Vizela, Moreno não poderá contar com os lesionados Sandro Cruz, Bruno Rodrigues e Guima.



Num balanço da época, o ‘timoneiro’ referiu que o facto de se ter atribuído importância a todos os duelos fez com que a equipa não tenha tido “a tranquilidade necessária para fazer bons jogos”.



Apesar dos resultados e da classificação do emblema transmontano, o técnico assegurou que, pela forma como o grupo de trabalho e o comando técnico foram acolhidos, se exige, no mínimo, profissionalismo.



“O clube não permite que nos falte nada, a cidade recebe como ninguém as pessoas que são de fora, e tudo isto faz com que, no mínimo, [sejamos] bons profissionais. Não ando aqui em função de resultados, não tenho dúvidas nenhumas dos bons profissionais que o Desportivo de Chaves tem cá”, concluiu.



O Desportivo de Chaves visita o Vizela na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Futebol Clube de Vizela, em encontro da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.