Desportivo de Chaves quer vencer duelo da N2 frente ao “bem trabalhado” Farense

Depois de ter conseguido empatar na deslocação ao terreno do Sporting de Braga (1-1), o Desportivo de Chaves, penúltimo classificado, com 13 pontos, quer vencer o Farense, em sétimo, com 24, no duelo entre os clubes situados nos extremos da Estrada Nacional 2, a disputar na ‘casa’ do quilómetro zero da via mais extensa do país, no domingo.



Embora reconheça qualidade ao plantel e ao comando técnico dos algarvios, Moreno quer dar continuidade “ao registo” da equipa flaviense nos últimos dois jogos.



“Começar por dar os parabéns ao Farense e ao ‘mister’ José Mota porque é uma equipa que vem da II Liga, mas com processos muito bem trabalhados, consolidados e com bons atletas. Cabe-nos perceber que, mais do que a qualidade que temos demonstrado e organização, porque a qualidade com bola não tem sido a melhor, conseguimos fazer melhor, e que é muito importante amanhã [domingo] ficarmos cá com os três pontos”, frisou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à partida.



Ao mesmo tempo, o ‘timoneiro’ considera que “o ponto conquistado em Braga terá, realmente, um grande efeito” se o emblema transmontano “ganhar ao Farense” no domingo, devendo ser este o único foco da equipa que lidera.



Do outro lado, Moreno espera um adversário com “processos muito bem trabalhados” e atletas “muito preparados”, em especial para as transições ofensivas, reconhecendo que os algarvios, “no momento da recuperação” criam “grandes desconfortos às equipas adversárias”.



“Tem atletas individuais com características muito únicas. O Mattheus [Oliveira] a bater muito bem na bola, o Bruno Duarte muito confiante, alas muito rápidos, fortes na bola parada. É uma equipa muito bem trabalhada. Nós, podemos ainda melhorar, somos os primeiros a reconhecer, e amanhã [domingo] é importante fazermos isso em campo”, reiterou.



Moreno admitiu ser “provável” continuar com uma linha de cinco jogadores na defesa, reiterando que “após o fecho do mercado” sente que tem “um grupo muito mais competitivo”, embora “não tão alargado” por gostar “de trabalhar com grupos reduzidos”.



Ainda assim, o técnico não escondeu que preferia ter à disposição os castigados Steven Vitória e João Correia para a receção ao Farense, mas disse ter “confiança total nos homens que irão entrar” em campo frente ao conjunto de Faro.



Da lista de ausências consta também Pedro Pinho, ainda lesionado.



O Desportivo de Chaves recebe o Farense, no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro arbitrado por Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.