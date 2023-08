É importante não perder pontos no início", sublinha Amorim

“O início tem muita importância, o conseguir disparar bem, mas não há jogos fáceis. A primeira jornada, quanto a mim, é muito complicada, existe sempre ansiedade. Prevejo um campeonato bastante duro. É importante não perder pontos no início e é isso que vamos tentar fazer”, sublinhou, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



Depois de um triunfo ‘suado’ na receção ao Vizela (3-2), decidido aos 90+9 minutos, na abertura da prova, o Sporting visita o Casa Pia, que triunfou por 3-0 perante o recém-promovido Farense e que, em três encontros oficiais, ainda não sofreu qualquer golo.



“É uma equipa muito bem trabalhada, com processos já de há algum tempo e com um excelente treinador, que conseguiu transmitir qualidade e estabilidade na equipa. Eles acreditam no processo e isso vê-se, por isso é que sofrem tão poucos golos. Apesar de estarem só há um ano na I Liga, conseguem controlar muito bem os momentos e não se sentem ansiosos. Temos de ter cuidado com as transições, no ano passado tivemos problemas. Prevejo um jogo difícil, mas nós estamos preparados”, analisou o treinador.



O duelo de sexta-feira pode marcar a estreia do médio dinamarquês Morten Hjulmand, contratado esta semana aos italianos do Lecce e que traz “características diferentes” ao meio-campo ‘leonino’, embora se complemente “bem com todos os outros” jogadores, ajudando a equipa a ser “mais completa” e corrigir situações ocorridas no último jogo.



“Foi uma situação global, o que nos vai dar é mais um jogador que gosta de controlar o jogo, de forma diferente do Morita e do Daniel Bragança. Vai ajudar a equipa a ser mais completa em todos os momentos do jogo. Como estava a correr tudo bem, relaxaram um bocadinho mais cedo. Percebemos o aviso e vamos ser melhores agora”, assegurou.



O elevado número de lugares anuais vendidos no Estádio José Alvalade, o número de camisolas vendidas e bilhetes esgotados em pouco tempo para a visita ao Casa Pia são sinais de grande expectativa dos adeptos, mas Amorim encara a situação como normal.



“Isto é que deve ser a normalidade do Sporting. Os bons resultados da equipa principal são o maior combustível de um clube. As coisas estão no bom caminho, os adeptos estão com a equipa e nós temos de corresponder. Sinto claramente um apoio bastante grande dos adeptos, pois eles veem um caminho”, enalteceu o técnico ‘verde e branco’.



As renovações de Gonçalo Inácio, Nuno Santos e Pedro Gonçalves mostram que estão “de pedra e cal” no clube, numa altura de mercado em que se falava da possibilidade de poderem sair, afirmou Amorim, que também ‘abriu a porta’ a uma dupla atacante composta por Paulinho e pelo reforço sueco Viktor Gyökeres, que se “complementam”.



O Casa Pia e o Sporting, que seguem no pelotão de líderes ao fim de uma jornada, com três pontos conquistados, defrontam-se na sexta-feira, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Rio Maior, com a arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.