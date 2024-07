Edgar Costa renova com a equipa B do Marítimo

No seu sítio oficial na Internet, o emblema maritimista explica que o jogador madeirense "", sem revelar a duração do vínculo.No Marítimo desde a temporada 2014/15, Edgar Costa, um dos atletas com mais jogos na história dos insulares, fazia parte dos capitães de equipa, contabilizando 269 partidas ao serviço dos 'verde-rubros', com 20 golos e 29 assistências.Na época passada, o médio de 37 anos foi operado ao joelho direito e teve pouca utilização por parte dos técnicos Manuel Tulipa e Fábio Pereira, tendo apenas sido em opção em dois encontros, na qualidade de suplente utilizado.Em relação ao plantel da equipa principal do Marítimo da temporada passada, a passagem de Edgar Costa para a equipa B junta-se às saídas já confirmadas de Amir, Zainadine Júnior, René Santos, Dylan Collard, Bruno Xadas, Higor Platiny e José Bica.