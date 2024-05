Empate segura Leixões na II Liga e afasta AVS da subida direta

No derradeiro lance do jogo, Nené, que começou no banco, ainda rematou às malhas laterais da baliza do Leixões, no que poderia adiar todas as decisões para a 34.ª e última jornada, mas o ‘nulo’ seria o resultado final.



Este empate, aliado ao triunfo tardio do Nacional em Tondela (3-2), deixa o AVS em vantagem na discussão do ‘play-off’, agora com 64 pontos, mais quatro do que o perseguidor Marítimo, que ainda vai jogar na ronda 33. O Santa Clara também garantiu o regresso ao principal escalão.



O Leixões, por sua vez, logrou pontuar e garantir a permanência, no 15.º lugar, com 34 pontos, confirmando o Feirense no ‘play off’ de descida.



O jogo opunha o pior visitado contra o melhor visitante, ambos necessitados de pontos para cumprir os seus objetivos, mas a primeira parte foi curta em qualidade, com o Leixões agressivo na pressão e o AVS sem conseguir explorar os corredores.



Daqui resultou um jogo parco em oportunidades, em que a exceção foi um remate de João Lima às malhas laterais, aos 14 minutos, e o golo anulado a Simãozinho e ao Leixões, aos 26, por posição irregular no início da jogada.



O segundo tempo teve mais lances de perigo, com o AVS por cima e mais perto da vitória, mas Stefanovic revelou-se um muro intransponível, agarrando o Leixões ao empate.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões - AVS, 0-0.







Equipas:



- Leixões: Stefanovic, João Oliveira (João Amorim, 63), Danrlei, Léo Bolgado, Simãozinho, André Simões, Paulo Alves (Zag, 76), Vitó, João Lima (Paulité, 76), Ricardo Valente (Daniels, 90+1) e Avto (Adriano Amorim, 76).



(Suplentes: Fábio Matos, Gabriel Noga, João Amorim, Rafa, Zag, Moisés Conceição, Paulité, Daniels, e Adriano Amorim).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- AVS: Simão Bertelli, Edson Farias (Zé Ricardo, 84), Anthony Correia, Clayton, Fernando Fonseca, Fábio Pacheco, Gustavo Mendonça (Jonatan Lucca, 62), Bernardo Martins (Dioh, 84), Mercado, Talles Wander (Nené, 71) e Tunde (Stênio, 62).



(Suplentes: Pedro Trigueira, Jorge Teixeira, Zé Ricardo, Jonatan Lucca, João Amorim, Dioh, Stênio, Yair Mena e Nené).



Treinador: Jorge Costa.







Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo Valente (33), Tunde (39), João Oliveira (57), Edson Farias (80), Léo Bolgado (83), Jonatan Lucca (88) e André Simões (90+4).



Assistência: 1.589 espetadores.