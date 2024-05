Estoril Praia espera Farense "difícil de bater" e aponta à manutenção na I Liga

A três jornadas do final do campeonato, as duas equipas que se defrontam este domingo apresentam-se muito perto de selar a continuidade no primeiro escalão: o Farense ocupa o 10.º posto, com 34 pontos, mais um que o Estoril Praia, que se posiciona no lugar imediatamente abaixo, e Vasco Seabra antevê uma partida de marcado equilíbrio.



"Acredito que serão duas equipas muito ambiciosas, a querer lutar pelos pontos. Sabemos que três pontos nos levam para o patamar que pretendemos [a manutenção] e, por isso, sabemos que vamos ter pela frente uma equipa muito difícil de bater", constatou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Apesar de o emblema da linha de Cascais atravessar uma fase positiva, que se reflete em dois jogos sem perder, o treinador estorilista aguarda uma tarde difícil em função dos muitos méritos que reconhece ao seu opositor.



"O Farense é uma equipa fortíssima em transição, que tem também uma solidariedade muito grande em termos coletivos. Por isso, é uma equipa que defende com qualidade, muita agressividade também e nunca concede muitas oportunidades de golo, tem uma saída para o ataque muito forte e também muito forte em termos de bola parada. Sabemos que são várias as armas que o Farense tem e estamos preparados para combatê-las", afirmou.



Vasco Seabra recordou ainda que no jogo referente à primeira volta do campeonato o Estoril Praia alcançou “uma excelente vitória” por 4-0 sobre os algarvios, mas alerta que o êxito apenas poderá repetir-se caso os ‘canarinhos’ se apresentem “no limite, sem dar nada ao adversário”.



“Para nós, a manutenção continua exatamente igual ao que estava na semana passada. Temos mesmo de ser muito focados, muito capazes de continuar a lutar e a trabalhar muito, e o segredo de todos os momentos que tivemos, tantos nos momentos melhores como no menos bons, tem estado sempre neles e no que é a forma de eles acreditarem”, enalteceu, transmitindo confiança aos seus comandados num momento difícil da temporada.



No plantel do Estoril Praia encontram-se indisponíveis Erick Cabaco, Jordan Holgrove e Tiago Araújo, todos a recuperar de lesões.



O Estoril Praia, 11.º classificado da I Liga, com 33 pontos, defronta o Farense, 10.º, com 34, a partir das 15:30 de domingo, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.