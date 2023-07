Estoril Praia venceu Paços de Ferreira e carimbou apuramento na Taça da Liga

No decorrer de uma primeira parte pouco animada, o conjunto comandado por Álvaro Pacheco chegou à vantagem já no último terço da primeira parte, por João Marques, aos 34 minutos, e confirmou o triunfo já na segunda parte através de um cabeceamento colocado de Cassiano aos 71 minutos.



O início de jogo foi abordado de forma mais cautelosa por ambas as equipas e com uma situação de remate para cada um dos lados nos primeiros vinte minutos. A primeira tentativa pertenceu à equipa da casa, aos dez minutos, num remate de Wagner Pina que passou junto às malhas laterais.



O Paços de Ferreira respondeu aos 17 minutos através de um perigoso livre lateral cobrado a partir da esquerda por Matchoi Djaló, que não sofreu qualquer desvio e obrigou o guarda-redes Dani Figueira a uma defesa de recurso, com as pernas.



Nos minutos que se seguiram, numa toada pouco veloz a equipa da casa teve uma ligeira superioridade e adiantou-se no marcador aos 34 minutos, por João Marques, que, após um passe longo de Pedro Álvaro, progrediu com a bola dominada até rematar certeiro.



O restante primeiro tempo teve, novamente, uma toada mais calma e com isso escassearam as ocasiões de perigo junto das duas balizas.



Em desvantagem e, por isso, com a continuidade na prova em causa, o Paços de Ferreira procurou assumir o controlo nos minutos iniciais e quase igualou através de um potente remate de Brian Cipenga ao poste direito aos 48 minutos.



No entanto, esse ímpeto foi imediatamente repelido pelo Estoril Praia, que criou perigo aos 50 minutos num remate rasteiro de Cassiano, que ainda sofreu um desvio antes de passar perto do poste esquerdo da baliza defendida por Marafona.



O Estoril Praia mostrava-se mais confortável no encontro e voltaria a marcar aos 72 minutos, após um cruzamento de Tiago Araújo para um cabeceamento bem colocado de Cassiano.



Apesar do esforço por parte dos pacenses em entrar na discussão pelo resultado, voltou a pertencer ao conjunto da casa nova soberana ocasião para marcar através de João Marques, que se isolou aos 81 minutos, mas não conseguiu bater Marafona, que respondeu com excelente defesa.



O Estoril preservou, assim, a vantagem alcançada e marcou lugar na fase seguinte da Taça da Liga, a segunda eliminatória, na qual voltará a jogar em casa, aguardando pelo desfecho da eliminatória que colocará o Belenenses, da II Liga, e Famalicão, da I Liga.







Jogo disputado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.



Estoril Praia – Paços de Ferreira, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, João Marques, 34 minutos.



2-0, Cassiano Dias, 71.



Equipas:



- Estoril Praia: Dani Figueira, Wagner Pina (Volnei, 81), Bernardo Vital, Pedro Álvaro, Tiago Araújo, Finn Dicke, João Marques, Ivan Pavlic (Fran Pereira, 90), Heriberto Tavares (Ricardo Fernandes, 90), Rodrigo Martins (João Carlos, 65) e Cassiano Dias (Dele Yusuf, 90).



(Suplentes: Diogo, Volnei, Serginho Andrade, João Carlos, Dele Yusuf, Rodrigo Ramos, Mor Ndiaye, Ricardo Fernandes e Fran Pereira).



Treinador: Álvaro Pacheco.



- Paços de Ferreira: Carlos Marafona, Aldair Neves, Erick Ferigra, Lima, Antunes (Simão Rocha, 75), Marcos Paulo, Gorby Jean (Tiago Ribeiro, 84), Matchoi Djaló, Zé Uilton (Tiago Couto, 62), Brian Cipenga (Rui Fonte, 75) e João Celeri (Edmilson Mendes, 62).



(Suplentes: Zé Pedro, Ícaro Silva, Pedro Ganchas, Simão Rocha, Tiago Ribeiro, Rui Fonte, Luiz Carlos, Edmilson Mendes e Tiago Couto).



Treinador: Ricardo Silva.







Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Zé Uilton (39), João Marques (66) e Aldair Neves (88)



Assistência: 1.139 espetadores.