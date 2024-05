Evangelista não quer um Famalicão relaxado

Armando Evangelista acredita que os transmontanos, em posição complicada na tabela classificativa, não vão “atirar a toalha ao chão” e vão continuar a tentar lutar pela manutenção e, por isso, defende que este será um jogo muito complicado.”, começou por dizer o treinador da formação famalicense em conferência de imprensa de antevisão da partida.O técnico explicou que a atitude não vai mudar e que esse é o principal segredo para estar mais perto da vitória.”, explicou.Armando Evangelista teceu elogios à equipa do Desportivo de Chaves, que considera que vai dar o tudo por tudo até ao final para conseguir permanecer na I Liga.”, defendeu.O Famalicão, em oitavo lugar, com 39 pontos, joga esta sexta-feira, às 20h15, em casa do Desportivo de Chaves, em 17.º lugar, com 23, numa partida da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por Ricardo Baixinho.