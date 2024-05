Evangelista promete um jogo sério frente ao Casa Pia

O Famalicão vai terminar a edição 2023/24 da Liga em oitavo lugar, independentemente do resultado neste último jogo mas, ainda assim, Armando Evangelista tem como objetivo “deixar água na boca para a próxima época”.”, referiu.O técnico da formação famalicense, que falava em conferência de imprensa, referiu que não vai fazer grandes alterações para o encontro com o Casa Pia, ainda assim, afirmou que a preparação foi feita de forma “diferente”.”, salientou.Armando Evangelista termina o contrato com o Famalicão no final de maio e apenas nessa altura vai conversar com o presidente da SAD do clube, Miguel Ribeiro, para ambos decidirem sobre o futuro.O Famalicão, oitavo classificado, recebe na sexta-feira, às 18h45, o Casa Pia, em 12.º lugar, com 35, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Bruno Vieira.