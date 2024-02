Explicações dos árbitros ao vivo para mais 13 jogos

A medida já teve efeitos práticos em jogos anteriores, mas o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) prossegue os testes a este sistema, com autorização da FIFA e do International Board (IFAB), órgão regulador das leis de jogo.Da II Liga, os jogos com a possibilidade de comunicação da parte do árbitro são o Académico Viseu-Penafiel, Benfica B-Leixões Nacional- Vilaverdense, Paços de Ferreira-Marítimo, FC Porto B-Mafra, Santa Clara-Feirense, da 21.ª jornada, e Leixões-Paços de Ferreira, da 22.ª.Na quinta eliminatória da Taça de Portugal feminina, os jogos contemplados são Damaiense-Sporting, Torreense-Lank Vilaverdense e Sporting de Braga-Vitória Setúbal, no sábado, e Benfica-Valadares Gaia, no domingo.A meio da semana, na quarta-feira, também os jogos Sporting-Racing Power e Valadares Gaia-Benfica, da segunda mão das meias-finais da Taça da Liga feminina, podem ter o recurso às explicações do árbitro em lances com intervenção do VAR.”, assinalou, uma vez mais, a FPF.