Famalicão na final da Taça de Portugal em futebol feminino

Após o 3-3 da primeira mão, disputada na academia do Benfica, no Seixal, as duas equipas empataram a zero num tempo regulamentar em que as famalicenses contrariaram o domínio territorial ‘encarnado’, antes de se colocarem a vencer com golos de Sissi, aos 96 minutos, e de Telma Pereira, aos 102, contra os quais de nada valeu o golo de Marta Cintra, aos 105.



Após a derrota na final de 2021/22, frente ao Sporting (2-1), a equipa treinada por Marco Campos vai regressar ao Estádio Nacional em 27 de maio, para uma final minhota com o Sporting de Braga, ao passo que o Benfica continua ausente do jogo decisivo desde 2019/20, a época seguinte a ter conquistado a Taça.



A jogar em casa com a eliminatória igualada, o Famalicão apresentou-se ofensivo e protagonizou o primeiro remate do jogo, com a capitã Regina Pereira a atirar ao lado, aos seis minutos, antes da iniciativa passar para as ‘águias’.



No resto da primeira parte, a equipa treinada por Filipa Patão teve mais bola, mas viu-se várias vezes ‘aprisionada’ no meio-campo face à pressão famalicense e só criou perigo na sequência de investidas pelas alas ou de lances individuais.



Cloé Lacasse desferiu o primeiro remate benfiquista aos 20 minutos, ao fletir da esquerda para o meio para atirar ao lado, Anna Gasper seguiu-lhe o exemplo aos 30, noutro remate ao lado, mas em posição frontal, e Ana Seiça protagonizou outra ameaça à baliza famalicense aos 44, após lance individual de Andreia Norton.



O ascendente ‘encarnado’ estendeu-se para a segunda parte, com Ana Vitória a acertar na trave na cobrança de um livre direto, aos 57 minutos, mas a formação treinada por Marco Campos continuou a defender com rigor, evitando sobressaltos na maioria dos ataques contrários.



A emoção cresceu no último quarto de hora, com o Famalicão a tentar o golo por uma vez, em livre de Marie-Yasmine Alidou, aos 80 minutos, e o Benfica a acertar na trave por Cloé Lacasse, aos 85, além de protagonizar mais três ocasiões, pela dianteira canadiana aos 81, por Kika Nazareth, aos 90, e por Carole Costa, aos 90+5, de livre.



O conjunto minhoto desfez o equilíbrio inicial do prolongamento aos 96, com a recarga certeira de Sissi após remate de Marie-Yasmine Alidou à trave, e ampliou a vantagem aos 102, num trabalho de Telma Pereira à entrada da área que culminou num remate ao ângulo superior direito.



As ‘águias’ reduziram num encosto certeiro de Marta Cintra, a passe de Cloé Lacasse, e cercaram a área famalicense nos segundos 15 minutos do prolongamento, mas sem discernimento e eficácia para levar pelo menos o jogo para o desempate por grandes penalidades.







Jogo na Academia do Futebol Clube de Famalicão.



Famalicão - Benfica, 2-1.



No fim do tempo regulamentar: 0-0.



No fim da primeira parte do prolongamento: 2-1.







Marcadores:



1-0, Sissi, 96 minutos.



2-0, Telma Pereira, 102.



2-1, Marta Cintra, 105.







- Famalicão: Aline Lima, Babi, Laís Araújo, Raquel Infante (Gabriela Vinhas, 120+2), Inês Maia, Regina Pereira (Maria Miller, 82), Letícia Almeida, Marie-Yasmine Alidou, Mylena Freitas (Telma Pereira, 71), Mariana Couto (Vânia Duarte, 46) e Sissi (Carolina Rocha, 111).



(Suplentes: Dani Neuhaus, Gabriela Vinhas, Maria Miller, Telma Pereira, Inês Santos, Carolina Rocha e Antri Violari).



Treinador: Marco Campos.



- Benfica: Katelin Talbert, Catarina Amado, Ana Seiça, Carole Costa, Lúcia Alves (Christy Ucheibe, 114), Ana Vitória, Andreia Norton (Nicole Raysla, 91), Anna Gasper (Andreia Faria, 66), Francisca Nazareth, Jéssica Silva (Marta Cintra, 91) e Cloé Lacasse.



(Suplentes: Rute Costa, Carolina Correia, Sílvia Rebelo, Andreia Faria, Christy Ucheibe, Nycole Raysla, Beatriz Nogueira e Marta Cintra).



Treinador: Filipa Patão.







Árbitro: Ana Afonso (Associação de Futebol do Porto).



Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Aline Lima (27), Mariana Couto (34), Letícia Almeida (48), Laís Araújo (61), Inês Maia (66), Ana Seiça (78) e Andreia Norton (90+8). Cartão vermelho direto para Regina Duarte (120+3), no banco de suplentes.



Assistência: cerca de 2.000 espetadores.