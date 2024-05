Farense está motivado para garantir permanência frente ao Estoril Praia

“Sabemos que conquistámos uma boa vitória no jogo anterior [3-0 no reduto do Estrela da Amadora] e matematicamente estamos muito perto do objetivo, que é a permanência. Tudo isso são argumentos suficientes para nós estarmos motivados, para sermos responsáveis e penso que este grupo de trabalho está preparado para mais uma vez se esforçar e dignificar as cores do Farense”, frisou José Mota.

Em declarações divulgadas pelo clube algarvio, o técnico reforçou que o jogo “está a ser encarado como todos os outros” e que jogar no Estádio de São Luís permitirá à sua equipa “conseguir dar mais uma alegria” aos adeptos.



Os algarvios vão apresentar-se com “aquele pensamento forte, de união, de querer vencer”, referiu José Mota, que quer melhorar as marcas registadas até ao momento.



“Temos 34 pontos, queremos 37, seria excelente, acho que é uma marca importante. Temos 42 golos marcados, queremos mais golos e não queremos sofrer”, frisou.



Os três jogos que faltam, prosseguiu, “vão ser encarados com toda a determinação”, com um objetivo em mente.



“Nós sabemos que há uma velha frase no futebol – ‘a última imagem é a que fica’ –, e nós queremos ficar, sem dúvida alguma, com uma excelente imagem”, concluiu.



Farense, 10.º classificado, com 34 pontos, e Estoril Praia, 11.º, com 33, defrontam-se no domingo, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.