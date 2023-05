Farense isola-se no segundo lugar após quinta vitória consecutiva na II Liga

Após uma primeira metade fraca, os algarvios 'acordaram' após o intervalo e, com golos de Mattheus Oliveira (51 minutos) e Rui Costa (88, de grande penalidade), garantiram o regresso à zona de subida, aproveitando a derrota de sábado do Estrela da Amadora frente ao já promovido e campeão Moreirense.



Com três jornadas pela frente, o Farense soma 60 pontos, mais um do que o Estrela: na pior das hipóteses, um deles vai terminar em terceiro lugar e discutir a subida no play-off contra o 16.º classificado da I Liga. O FC Porto B, que já só cumpre calendário, é oitavo classificado, com 42 pontos.



Os algarvios 'acusaram' na primeira parte a ansiedade da luta cerrada pela promoção ao escalão principal, permitindo que os 'dragões', mais tranquilos na abordagem à partida, se acercassem com maior perigo da sua baliza nos minutos iniciais.



Rodrigo Pinheiro teve uma incursão pela direita no primeiro minuto, cruzando contra Muscat num lance que testou os reflexos de Ricardo Velho, que aos 13 minutos também evitou uma 'cabeçada' perigosa de Abraham Marcus.



Só à passagem da meia hora é que o Farense, de bola parada, criou perigo, com Meixedo a evitar para canto um remate de Gonçalo Silva, com reação imediata do portista Gonçalo Borges, que atirou para fora de fora da área (32).



O Farense surgiu mais dinâmico após o intervalo, chegando ao golo na primeira oportunidade (51 minutos): Cristian Ponde cruzou da direita, Mattheus Oliveira apareceu sozinho ao segundo poste, nas 'costas' da defensiva forasteira, dominou e disparou forte com o pé esquerdo, sem hipóteses para o guarda-redes 'azul e branco'.



Tirando um remate de João Marcelo por cima, aos 55, a equipa de Faro controlou as operações até ao apito final perante um FC Porto B inofensivo e aumentou a diferença aos 88, numa grande penalidade convertida por Rui Costa após Martim Fernandes ter derrubado Marco Matias na área.







Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.



Farense -- FC Porto B, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Mattheus Oliveira, 51 minutos.



2-0, Rui Costa, 88 (grande penalidade).







Equipas:



- Farense: Ricardo Velho, Pastor, Gonçalo Silva, Muscat, Abner (Lucão, 79), Cláudio Falcão, Fabrício Isidoro, Mattheus Oliveira (Marcos Paulo, 64), Cristian Ponde (Talocha, 79), Marco Matias (Vítor Gonçalves, 90+1) e Pedro Henrique (Rui Costa, 64).



(Suplentes: Rafael Defendi, Robson, Sapara, Marcos Paulo, Lucão, Elves Baldé, Rui Costa, Talocha e Vítor Gonçalves).



Treinador: José Mota.



- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Pinheiro (Sidnei Tavares, 82), João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Rodrigo Fernandes (Nilton Varela, 82), Bruno Costa, Abraham Marcus (Samba Koné, 74), Vasco Sousa (Martim Fernandes, 74), Gonçalo Borges (Luan Brito, 82) e Wendel Silva.



(Suplentes: Roko Runje, Romain Correia, Samba Koné, Martim Fernandes, Sidnei Tavares, Rui Monteiro, Luan Brito, Levi Faustino e Nilton Varela).



Treinador: António Folha.







Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Henrique (22), Fabrício Isidoro (33), Rodrigo Pinheiro (43), Abner (45+2), Martim Fernandes (86) e Samba Koné (90+1).



Assistência: Cerca de 5.000 espetadores.