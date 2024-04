Farense preparado para o Benfica, diz José Mota

“São jogos com características completamente diferentes. Sabemos a forma como o Benfica vai atuar e sabemos que estas equipas ‘grandes’ não gostam e não perdem dois jogos seguidos”, referiu José Mota, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Os ‘encarnados’, segundos classificados na I Liga, a sete pontos do líder Sporting, deslocam-se ao reduto dos algarvios após a eliminação da Liga Europa na quinta-feira pelo Marselha, que triunfou por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após ter igualado a eliminatória com o 1-0 que se manteve até ao final do prolongamento, no Estádio Vélodrome.



José Mota frisou que equipas como o Benfica “conseguem, em termos mentais, ter um equilíbrio muito forte” e que os seus jogadores e treinador “percebem a dimensão do que é ser do Benfica”.



“Portanto, espero um Benfica à sua imagem, muito forte a tentar resolver o jogo o mais rapidamente possível – que é apanágio das ‘grandes’ equipas – e que vai querer impor o seu ritmo de jogo”, acrescentou.



O treinador do Farense salientou que os seus jogadores têm de “estar muito bem preparados nessa fase do jogo”, para contrariar “todo esse poderio”.



“Percebemos também que, em termos psicológicos, esta equipa quer é dar uma imagem e ter um resultado diferente do que teve para a Liga Europa”, disse.



Antecipando “um jogo muito competitivo”, José Mota afirmou esperar que os seus jogadores “tenham uma forte concentração e determinação” e que joguem “à imagem” do que têm feito neste campeonato, “nomeadamente no confronto com os chamados ‘grandes’”.



O médio Mattheus Oliveira e o avançado Bruno Duarte, melhor marcador da equipa na I Liga, com 11 golos, serão ausências por castigo, mas o técnico do Farense não se mostrou preocupado.



“Todos os que vão ser chamados vão corresponder com toda a vontade e determinação, e tentar fazer um bom jogo no sentido coletivo. A nossa equipa vale exatamente pelo seu coletivo e forma de estar. (...) Vamos estar preparados não só para tentar anular o poderio do Benfica, mas também fazer com que as nossas individualidades e, fundamentalmente, o nosso coletivo venha ao de cima”, declarou.



José Mota pediu aos adeptos do Farense para estarem presentes e continuarem “a dar o nome de ‘fortaleza de Faro’” ao Estádio de São Luís, galvanizando a sua equipa contra um Benfica que também “arrasta multidões”.



“Vai estar um ambiente espetacular. O que eu e os meus jogadores pretendemos é fazer um bom jogo, demonstrar aquilo que nós somos e valemos, e tentarmos um bom resultado”, concluiu.



Farense, 10.º classificado, com 31 pontos, e Benfica, segundo, com 70, defrontam-se na segunda-feira, às 20:15, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.