FC Porto bate Santa Clara e defronta Guimarães nas meias da Taça de Portugal

O FC Porto venceu, com reviravolta no marcador, o Santa Clara por 2-1, em jogo em atraso dos quartos de final da Taça de Portugal em futebol, marcando encontro com o Vitória de Guimarães nas meias-finais.

O encontro foi reiniciado hoje, depois de ter sido interrompido aos 27 minutos no dia 07 de fevereiro devido às más condições climatéricas, e os açorianos, que alinham na II Liga, não podiam ter pedido melhor recomeço, quando Rafael Martins, no primeiro lance, inaugurou o marcador, precisamente aos 27 minutos.



Os 'dragões' responderam na segunda metade e deram a volta ao resultado, primeiro através de Ivanilson, aos 52 minutos, e depois por Galeno, aos 61.



Nas meias-finais, a formação 'azul e branca' vai medir forças com o Vitória de Guimarães, que, nos quartos de final, eliminou o Gil Vicente.