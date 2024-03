FC Porto-Benfica. Schmidt em vantagem sobre Conceição

Antes da chegada do técnico germânico,"passeava" face aos encarnados - nove jogos sem perder, incluindo sete vitórias, e três triunfos consecutivos -, mas,O germânico, de 56 anos, ganhou no Dragão na primeira volta da época passada, por 1-0, e venceu os dois jogos de 2023/24, também sem golos sofridos, por 2-0 na Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro, e por 1-0 para a I Liga, na Luz.A única exceção aconteceu na segunda volta da I Liga da temporada transata, em que o treinador luso, de 48 anos, conduziu o FC Porto à vitória por 2-1, na Luz, onde os "dragões" chegaram com um atraso de 10 pontos – agora estão a nove.Contratado aos neerlandeses do PSV Eindhoven em 2022, Schmidt conduziu os encarnados ao título em 2022/23, num trajeto que teve como primeiro ponto alto o triunfo no Dragão, à 10.ª jornada.Em 21 de outubro de 2022, um golo de Rafa, aos 72 minutos, decidiu a favor do "onze" do estreante Schmidt, num jogo muito marcado pela expulsão de Stephen Eustáquio, logo aos 27.Apesar de Schmidt ter sorrido no final do campeonato, o confronto direto ficou igualado, com o alemão a desempatar a seu favor no arranque da presente temporada, quando, em 9 de agosto de 2022, venceu os portistas por 2-0 em Aveiro, na Supertaça.Pouco depois, em 29 de setembro, as duas equipas voltaram a encontrar-se, na Luz, para a sétima jornada da I Liga, com o Benfica a um ponto do FC Porto – e também do Sporting -, em mais um jogo muito condicionado por uma expulsão prematura, esta do central portista Fábio Cardoso, logo aos 19 minutos.Contra 10, os encarnados foram pacientes e chegaram ao triunfo (1-0) aos 68 minutos, após novo golo de Di María, com Schmidt a fazer, assim, o 3-1 face a Conceição e ao FC Porto.





Sérgio Conceição domina sem Schmidt



Face aos resultados contra o alemão, Conceição perdeu o balanço de carreira positivo que tinha face ao Benfica, ao comando de Olhanense, Académica, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e FC Porto, que orienta desde 2017/18.



No total de 28 jogos, o atual treinador dos azuis e brancos, soma agora 12 vitórias, quatro empates e 12 derrotas, com 30 golos marcados e 31 sofridos.



Apenas pelo FC Porto, Sérgio Conceição ainda tem, porém, um domínio "esmagador" face aos encarnados, ao somar 10 vitórias, três empates e cinco derrotas, com 25 golos marcados e 15 sofridos.



O 29.º encontro entre Sérgio Conceição e o Benfica e o quinto de Roger Schmidt com o FC Porto e o seu atual treinador, a contar para a 24.ª jornada da I Liga, realiza-se no domingo, pelas 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de João Pinheiro.