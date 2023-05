FC Porto e Famalicão procuram um lugar na final da Taça de Portugal

Além de receber a equipa minhota no Estádio do Dragão, o FC Porto venceu o confronto inicial, em Vila Nova de Famalicão, por 2-1, com golos dos espanhóis Marcano (16 minutos), que se tornou o defesa mais goleador do clube, e Toni Martínez (63), tendo Alexandre Penetra (36) marcado para os anfitriões.Marcano vai cumprir um jogo de suspensão e será a principal ausência na equipa azul e branca, que encontra pela quinta vez o Famalicão na prova – a primeira nas meias-finais -, tendo-se qualificado sempre para a fase seguinte.





Na antevisãoi da partida o técnico João Pedro Sousa foi o porta-voz famalicense da vontade de vencer: "Vamos fazer o possível e o impossível". O treinador da equipa minhota admitiu fazer alterações no onze inicial, de forma a travar o poderio ofensivo dos "dragões".







Antes da importante deslocação a Arouca para o campeonato, os olhos do FC Porto estão na final da Taça e o próprio técnico azul e branco, Sérgio Conceição, focou isso mesmo: "Se fizer gestão na Taça, vai dar para o torto...", referiu.