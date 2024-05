FC Porto e SC Braga lutam pelo pódio no fecho da I Liga

Em Braga, a partir das 20h30 de sábado,Caso termine no pódio, o Sporting de Braga apenas poderá assegurar a presença na fase de grupos da segunda competição europeia após a final da Taça de Portugal, se o Sporting derrotar o FC Porto.Na despedida do campeonato esta temporada, o FC Porto não vai poder contar com o treinador Sérgio Conceição, castigado depois de ter visto um cartão amarelo na receção ao Boavista, o quinto que lhe foi exibido na competição.





Boavista, Estrela da Amadora e Portomonense...



Com Vizela e Desportivo de Chaves já despromovidos, Portimonense (16.º), Estrela da Amadora (15.º) e Boavista (14.º) procuram fugir ao play-off de manutenção, com os algarvios, que visitam o vizinho Farense, a serem os únicos que dependem de terceiros, embora tenham sempre de vencer.



Os três encontros que decidem o play-off estão marcados para as 15h30 de sábado, com o Boavista a receber o Vizela, sendo que uma vitória garante a manutenção e um empate poderá garantir, uma vez que os “axadrezados” têm 12 golos de vantagem na diferença de golos em relação ao Portimonense – o primeiro critério de desempate é o confronto direto, mas esse particular está anulado, uma vez que ambas as equipas venceram por 4-1 os dois encontros entre elas.



Para o Estrela da Amadora, apenas o triunfo em casa frente ao Gil Vicente garante automaticamente a permanência no principal escalão, sendo que em caso de empate ou derrota tem sempre de esperar por, pelo menos, um empate do Portimonense – em caso de igualdade pontual, os amadorenses têm vantagem no confronto direto.



No play-off, o 16.º classificado da I Liga vai defrontar o terceiro da II Liga, com o AVS a ter um ponto de vantagem sobre o Marítimo, jogando no domingo, respetivamente, com Tondela e Académico de Viseu.





Sporting volta a festejar...



Já campeão, o Sporting vai fazer a festa com os seus adeptos no sábado, às 18h00, na receção ao lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, recebendo após o encontro a 20.ª taça de campeão português.



A última ronda começa na sexta-feira, dia em que o Benfica, segundo classificado, fecha a temporada em casa do Rio Ave, 10.º, já depois de o Famalicão, oitavo, receber o Casa Pia, 12.º.



No sábado disputam-se ainda os encontros entre o Arouca (sétimo) e o Vitória de Guimarães (quinto), e entre o Moreirense (sexto) e o Estoril Praia (13.º).



Programa da 34.ª e última jornada da I Liga:



- Sexta-feira, 17 mai:



Famalicão - Casa Pia, 18h45



Rio Ave – Benfica, 20h45



- Sábado, 18 mai:



Boavista – Vizela, 15h30



Estrela da Amadora - Gil Vicente, 15h30



Farense – Portimonense, 15h30



Arouca - Vitória de Guimarães, 15h30



Sporting - Desportivo de Chaves, 18h00



Moreirense - Estoril Praia, 18h00



Sporting de Braga - FC Porto, 20h30