FC Porto e Tondela discutem 44.ª Supertaça Cândido de Oliveira

No Estádio Municipal de Aveiro, que será palco da prova pela 12.ª vez nos últimos 14 anos, pelas 20:45, os ‘dragões’ procuram reforçar a ‘maioria absoluta’ na prova, com o 23.º troféu, frente ao estreante e 17.º participante.A formação comandada por Sérgio Conceição tem, segundo o próprio, a “obrigação” de ganhar, face a um conjunto que caiu para o segundo escalão, numa época 2021/22 em que foi finalista da Taça de Portugal, e está impedido de contratar jogadores.Para a estreia oficial em 2022/23, o FC Porto tem várias baixas, nomeadamente o central David Carmo, contratado ao Sporting de Braga por 20 milhões de euros, que se encontra castigado, tal como Diogo Costa, o lesionado Manafá, Fábio Cardoso e Otávio, este quarteto por cânticos insultuosos contra o Benfica.Em Aveiro, os adeptos portistas poderão ter a oportunidade de ver a estreia oficial do brasileiro Gabriel Veron (ex-Palmeiras), num conjunto que viu partir vários artificies da ‘dobradinha’ de 2021/22, como Vitinha, Fábio Vieira, Mbemba e Francisco Conceição, que trocou, com polémica, o Dragão pelo Ajax.Se o FC Porto, que procura a 25.ª vitória consecutiva de um ‘grande’ na prova, só terá uma ‘cara nova’, o Tondela não tem nenhuma, face à impossibilidade de contratar reforços, por culpa do caso ‘Khacef’, sendo a única novidade o treinador Tozé Marreco, recrutado ao Oliveira do Hospital, da Liga 3.

O embate entre o FC Porto, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, e o Tondela, finalista da Taça de Portugal, realiza-se hoje, pelas 20:45, no Estádio Municipal de Aveiro, com arbitragem de Manuel Mota, de Braga.





Acompanhe toda a antevisão deste jogo na RTP 3 e ouvir o relato na Antena 1.







Pode também seguir todas as jogadas e estatisticas do jogo em tempo real no site da RTP Notícias.