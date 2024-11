FC Porto não desarma

A resistência estorilista, equipa que surpreendeu na última época ao vencer no Dragão por 1-0, durou apenas 19 minutos, quando Danny Namaso inaugurou o marcador, tendo Pepê, aos 28, estabelecido o resultado ao intervalo. Um 'bis' de Galeno na reta final do encontro, aos 77 e 87 minutos, completou as contas do encontro.



O FC Porto mantém assim o segundo posto e os três pontos atrás do campeão em título Sporting, bem como cinco de vantagem para o Benfica, terceiro, com menos um jogo, enquanto o Estoril é 12.º, com nove.



Na estreia de Vasco Seabra no Arouca, o Sporting de Braga acabou por ‘estragar’ o momento e venceu fora por 2-1, somando o segundo triunfo consecutivo para o campeonato.



Os minhotos adiantaram-se aos 16 minutos, através de Bruma, na conversão de uma grande penalidade, e ampliaram aos 54, por intermédio de El Ouazzani, perante um Arouca que ainda reduziu em cima dos 90, por Sylla, somando o quarto jogo sem vencer e a segunda derrota seguida.



O Sporting de Braga ocupa para já o quarto lugar, com 20 pontos, a dois do Benfica, terceiro, e com mais dois do que o Santa Clara, quinto e ainda em ação nesta ronda.



Num dérbi do Minho, um golo do internacional português Nélson Oliveira foi o suficiente para o Vitória de Guimarães vencer em casa o Moreirense (1-0), com os vimaranenses a regressaram às vitórias para o campeonato quatro jogos depois, fechando a jornada no sexto posto, com 18 pontos, enquanto a equipa de Moreira de Cónegos ocupa o oitavo lugar, com 14.



Já o Famalicão venceu em casa do AVS, por 3-2, que ainda esteve a vencer por 1-0.



Um golo praticamente de entrada de Vasco Lopes, logo aos seis minutos, deu vantagem ao AVS, que somou o quinto jogo seguido sem vencer, mas o Famalicão virou ainda antes do intervalo, com tentos de Aranda (14) e de Gil Dias (17), jogador que 'bisou' aos 77, para garantir assim o regresso aos triunfos da sua equipa, recuperando a liderança no marcador depois de Tunde (30) ainda ter empatado para os anfitriões.



Com este triunfo, o Famalicão ocupa o sétimo lugar do campeonato, com 16 pontos, enquanto o AVS é 13.º, com nove.