FC Porto recebe E. Amadora a pensar no segundo lugar

Os "dragões", que apenas venceram um dos últimos três encontros no campeonato, somam 31 pontos, menos um do que o seu rival Benfica, que na quinta-feira acerta calendário na Madeira, enquanto o Sporting, que vinha de duas derrotas e no sábado venceu o Boavista, por 3-2, comanda, tem 36 pontos.Caso vençam, os "dragões" assumem o segundo lugar da prova, com 34 pontos, e ficam à espera do resultado do Benfica na visita ao Nacional, no jogo em atraso da oitava jornada, para saberem se mantêm a posição.





O empate do rival Benfica, na Vila das Aves, abriu a porta para o conjunto orientado por Vítor Bruno, que vai em busca de uma segunda vitória consecutiva e do regresso ao caminho dos triunfos no campeonato.





Apesar do susto no jogo frente ao Midtjylland, Martim Fernandes não integra o boletim clínico portista e está disponível para a partida. O mesmo não se pode dizer de Iván Marcano, Marko Grujic e João Mário, que continuam indisponíveis para o treinador azul e branco.





Do lado contrário, embora Till Cissokho volte a contar para as opções, há baixas de última hora. Miguel Lopes e Alan Ruiz contraíram problemas de ordem física e estão fora do encontro no Dragão, confirmou o técnico tricolor, José Faria, na antevisão da partida.





No lançamento do desafio, Vítor Bruno deixou elogios à equipa do Estrela da Amadora e pediu atenção à equipa, apesar de o adversário ainda não ter ganho fora de casa.





José Faria, por sua vez, reconheceu a exigência do desafio e anunciou também que Paulo Moreira, que esteve ao seu lado na antevisão, vai estar no onze inicial.





O FC Porto-Estrela da Amadora está marcado para as 20h15 desta segunda-feira, no Estádio do Dragão. O árbitro da partida é Miguel Nogueira.