Feirense perde e já não deve escapar ao play-off de manutenção

A vitória dos anfitriões foi selada com um ‘bis’ do extremo André Rodrigues, que jogou nas últimas duas temporadas no Feirense, aos 17 e aos 44, enquanto Carnejy Antoine reduziu para os visitantes, aos 83.



O Feirense ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar, com 30 pontos, a três do Leixões, última equipa em zona segura e a quem basta apenas um ponto nos dois últimos embates para assegurar matematicamente a permanência.



Já o Torreense subiu provisoriamente ao quinto posto, com 47 pontos.



Os ‘fogaceiros’ entraram mais pressionados em campo e sofreram a primeira contrariedade logo ao minuto 17, quando André Rodrigues deu a melhor sequência a um cruzamento atrasado de Patrick Fernandes, já dentro de área.



Aos 28, Carnejy Antoine, ex-Torreense, desperdiçou o tento do empate em cima da linha de golo, e pouco depois foi André Rodrigues a ‘bisar’ e a dificultar ainda mais a tarefa para o conjunto orientado por Lito Vidigal.



Na etapa complementar, o Feirense ainda conseguiu reentrar na discussão do encontro, fruto do cabeceamento certeiro de Carnejy Antoine, aos 83, mas não logrou chegar à igualdade.



O Feirense, que empatou os dois jogos com o Leixões (1-1 em casa e 0-0 em Matosinhos), apenas pode aspirar a subir na classificação caso vença na receção ao já condenado Länk Vilaverdense, na última jornada, se a formação matosinhense não pontuar na receção ao AVS, no domingo, e na visita à Oliveirense.







Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Feirense, 2-1.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, André Rodrigues, 17 minutos.



2-0, André Rodrigues, 44.



2-1, Carnejy Antoine, 83.







Equipas:



- Torreense: Carlos Henriques, João Afonso, Marvin Elimbi (Tassano, 68), Né Lopes, Nuno Campos, Juan Balanta, Benny (Lucas Silva, 83), Keffel Resende (Dani Bolt, 77), André Rodrigues (Neneco Renteria, 68), Jonathan Arriba (Jorge Correa, 77) e Patrick Fernandes.



(Suplentes: Ricardo Fernandes, Tomás Andrade, Paulinho, Tassano, Jorge Correa, Dani Bolt, Lucas Silva, Joãozinho e Neneco Renteria).



Treinador: Manuel Tulipa.



- Feirense: Diego Calai, Filipe Almeida, Tony Shimaga, Washington (Picas, 67), Sérgio Conceição, Jorge Pereira, Henrique Jocú (Rúben Alves, 67), Diogo Brás (Cláudio Silva, 35), Shodipo (Malam Camará, 46), Zidane Banjaqui (João Paredes, 46) e Carnejy Antoine.



(Suplentes: João Costa, Cláudio Silva, João Paredes, Oche Ochowechi, Picas, João Castro, Malam Camará, Dudu e Rúben Alves).



Treinador: Lito Vidigal.







Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Carnejy Antoine (20), Marvin Elimbi (37), Rúben Alves (71), Neneco Renteria (71), João Afonso (81) e Carlos Henriques (88). Cartão vermelho direto para Manuel Tulipa (90+2).



Assistência: 432 espetadores.