Feirense regressa às vitórias com triunfo sobre União de Leiria

Depois de 10 jornadas consecutivas sem vencer, o Feirense derrotou a União de Leiria com um golo de Henrique Jocu, aos 38 minutos, num triunfo que mantém a equipa no 16.º lugar da tabela, agora com 30 pontos, enquanto a União de Leiria ocupa o 11.º posto, com 39.



O Feirense teve uma entrada acutilante no jogo e criou perigo aos 13 minutos, com Antoine a aproveitar um ressalto na pequena área, mas a rematar ao lado da baliza de Kieszek.



A equipa de Lito Vidigal chegou à vantagem ainda antes do intervalo, quando Henrique Jocu deu a melhor sequência a um cruzamento na direita do ataque do Feirense, surgindo ao segundo poste para desviar a bola para o fundo da baliza da União de Leiria, aos 38 minutos.



A União de Leiria esteve perto do empate aos 42 minutos, com Jair Matheus a surgir isolado perante Diego Callai, mas rematou ao lado da baliza do Feirense.



Os pupilos de Filipe Cândido entraram na segunda parte mais pressionantes e Valdir Júnior surgiu em zona de finalização para igualar a partida, com o remate do avançado brasileiro a sair ligeiramente por cima da baliza, aos 47 minutos.



A formação de Leiria manteve o seu caudal ofensivo e Jair Matheus voltou a importunar a defesa do Feirense, quando cabeceou com perigo, aos 60 minutos, com a bola a sair muito perto do poste.



Perto do fim da partida, o avançado brasileiro da União de Leiria voltou a dispor de uma boa oportunidade para restabelecer a igualdade, mas cabeceou por cima da baliza contrária, aos 86 minutos.