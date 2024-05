Felgueiras volta à II Liga passados 19 anos com triunfo categórico na Covilhã

A equipa treinada por Agostinho Bento concluiu a fase final do terceiro escalão no segundo lugar, o último de acesso ao escalão acima, ao vencer com golos de Mike, aos 45 minutos, e de Bruninho, aos 68, e ao beneficiar do ‘nulo’ entre Sporting de Braga B, que dependia apenas de si para subir, e Atlético.



A formação ‘azul–grená’ junta–se assim ao vencedor do Grupo de Promoção, o Alverca, como equipa que ascende diretamente ao segundo escalão do futebol português, patamar no qual soma 18 participações, desde 1984/85 até 2004/05, com uma época de passagem pela I Liga, na temporada 1995/96, com Jorge Jesus a treinador e Sérgio Conceição entre o ‘leque’ de jogadores.



Os felgueirenses concluíram a prova no segundo lugar, com 24 pontos, mais um do que o Lusitânia de Lourosa, terceiro classificado, com acesso ao play–off após derrotar o campeão Alverca por 3–2, e do que os bracarenses, arredados da subida na ‘reta’ final.



Refundado sob a atual versão jurídica em 2006, o Felgueiras regressou aos campeonatos nacionais em 2012/13, participou desde a época 2021/22 na Liga 3 e, nesta temporada, venceu a Série Norte da primeira fase da prova, com 41 pontos, à frente do Lusitânia de Lourosa, do Varzim e do Sporting de Braga B, as outras equipas apuradas para a fase de subida.



A equipa nortenha venceu apenas um dos seis primeiros jogos do Grupo de Promoção, frente ao Varzim (1–0), e ocupava a quarta posição, com seis pontos, a 10 do então líder Lourosa e a cinco do Sporting de Braga B e do Alverca, mas, doravante, venceu quatro jogos e empatou três, entrando para a derradeira jornada a depender de si para assegurar o terceiro lugar e o play–off de subida.



A equipa ‘azul–grená’ criou a primeira oportunidade do encontro aos quatro minutos, num remate de João Santos para defesa de João Gonçalo, e teve sempre mais bola e iniciativa atacante na primeira parte, apesar da resposta pronta dos serranos, ao minuto seis, num remate de Elijah Benedict para defesa de Bruno Pinto.



Um dos elementos mais ativos na manobra ofensiva felgueirense, Landinho, ameaçou o golo por duas vezes, aos minutos 27 e 34, antes de cobrar o livre que deu origem ao golo de Mike, num cabeceamento em que desceu quase ao nível da relva para colocar a bola junto ao poste mais distante, indefensável para o guarda-redes do Sporting da Covilhã.



Na segunda parte, Ktatau falhou o segundo golo à ‘boca da baliza’, após combinação entre João Santos e Landinho, antes de Bruninho, jogador saído do banco de suplentes, sentenciar a partida, num encosto a dar sequência ao passe de Miguel Pereira.



Acompanhado na Covilhã por cerca de 600 adeptos, o Felgueiras controlou a partida até ao último minuto, de ‘ouvidos atentos’ ao que se passava em Fão (concelho de Esposende), até ao apito final do duelo entre Sporting de Braga B e Atlético, ‘boa nova’ para um Felgueiras que festejou prontamente no relvado o regresso a um campeonato profissional, 19 anos depois.