Filipe Martins é o novo treinador do Casa Pia

O treinador, que se encontrava sem clube desde novembro, depois de ter saído do Feirense, conta ainda no currículo com passagens pelo Mafra, Real Sport Clube, emblema pelo qual ganhou o Campeonato de Portugal, e Clube Desportivo de Belas.



Aos 42 anos, o técnico regressa ao ativo em Pina Manique, onde terá como elementos da equipa técnica os adjuntos Vasco Matos e João Batista, o preparador físico José da Paz, e como treinador de guarda-redes João Santos, ficando Rui Ferreira encarregue do ‘scouting'.



Filipe Martins será hoje apresentado como novo treinador dos ‘gansos', numa conferência de imprensa agendada para a sala de imprensa do Estádio de Pina Manique.



Depois de ter sido readmitido na II Liga, o Casa Pia continua a constituir o projeto para a época 2020/2021, que conta já com sete reforços anunciados nos últimos dias: os guarda-redes João Bravim e Ricardo Batista, o defesa Bruno Sousa, os médios Romeu Ribeiro e Christian Fiel, e os avançados João Bonami e Danny Choi.



Os ‘gansos', que tinham sido despromovidos ao Campeonato de Portugal, foram convidados pela Liga a apresentar a sua candidatura às competições profissionais depois de Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves falharem o cumprimento de diversos critérios de inscrição.