FPF faz denúncia à ASAE por venda ilegal de bilhetes para a final da Taça

Fonte da FPF confirmou à Lusa que o organismo está a submeter a denúncia "para instauração do competente processo-crime e para fazer cessar a venda de bilhetes nesses sites", sendo este, de resto, o procedimento habitual nestas situações, como já aconteceu em jogos da Taça de Portugal e da seleção nacional.

Na quarta-feira, a FPF anunciou que estão esgotados os bilhetes que foram disponibilizados no mesmo dia para venda pelo organismo para a final da prova `rainha`, entre FC Porto e Sporting, agendada para 26 de maio.

Desde então, segundo a FPF, apenas passou a ser possível adquirir bilhetes junto dos clubes finalistas, que vendem segundo "os seus próprios critérios e canais", com preços entre os 20 e os 40 euros. Tanto o FC Porto como o Sporting estão a vender os bilhetes por fases, com prioridade para sócios com lugar anual.

Contudo, alguns sites especializados estão a revender os ingressos por valores consideravelmente superiores aos tabelados, entre os 200 e os 600 euros.

A final da Taça de Portugal, entre FC Porto, vencedor das duas últimas edições, e Sporting, está marcada para 26 de maio, às 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.