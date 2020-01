Futebol feminino. Miguel Santos quer ver Sp. Braga a lutar pelo título

As bracarenses, atuais campeãs nacionais, ocupam a terceira posição, a cinco pontos do Sporting, segundo, e a oito do líder Benfica, pelo que o jogo de domingo pode ser decisivo para manter, ou não, a equipa minhota na luta pelo título."T", disse o treinador antes do treino matinal de hoje.Na primeira volta, o Sporting venceu o Braga por 2-1, num jogo que Miguel Santos considera ter sido o melhor da sua equipa, em termos de exibição, desde que orienta as "arsenalistas".", anteviu.Para o técnico "arsenalista", este jogo terá uma característica diferente dos últimos entre as duas equipas: "".O treinador considerou que a pausa no campeonato "foi boa" para a equipa "recarregar baterias", porque já acusava "algum desgaste não físico, mas emocional"."Começámos a época a 17 de junho em virtude da pré-eliminatória da Liga dos Campeões e esta pausa permitiu-nos descansar e preparar este jogo com mais calma", disse.Danisuka, lesionada, é ausência certa e Shade Pratt está em dúvida para o jogo com as "leoas".Miguel Santos confirmou a saída, por mútuo acordo, da avançada Sara Brasil e disse não estarem previstas mais saídas nem entradas.





Àgata à espera de dificuldades







Já a defesa lateral Ágata disse esperar "".Questionada sobre se, dada a distância pontual, o jogo de domingo será a última oportunidade para o Sporting de Braga se aproximar dos rivais, Ágata reconheceu que, "", mas não que não olham para a tabela classificativa "como algo impossível".", disse.Ágata considerou que vencer o Sporting seria um forte tónico motivacional porque só pela exibição "não é suficiente", considerando importante serem "mais frias na finalização".", disse.Ágata disse ainda não temerem nada no Sporting: "".O Sporting de Braga recebe o Sporting no domingo, a partir das 12h15, no Estádio 1.º de Maio, na 12.ª jornada da I Liga de futebol feminino.