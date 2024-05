Futebol profissional. O que falta decidir

Há quatro jogos onde se decide o futuro de equipas participantes nesses desafios.As duas equipas defrontam-se no Estádio Municipal de Braga.A equipa que ficar em 3.º entra diretamente na fase de grupos da Liga Europa, enquanto o 4.º joga a 2.ª. pré-eliminatória da mesma competição.Já com Vizela e Chaves despromovidos à II Liga falta sabercom o terceiro classificado da II Liga.No principal campeonato podem cair três equipas:Os jogos em que participam estas três equipas são:Para enfrentar uma destas três saem da II Liga AVS, atualmente em 3.º com 64 pontos e Marítimo em 4.º com 63 pontos.Os jogos destas duas equipas são: AVS-Tondela e Académico de Viseu-Marítimo.

Tudo por decidir no próximo fim de semana.