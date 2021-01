Futebolista Alex Apolinário sofreu paragem cardiorrespiratória

O médio brasileiro, que caiu inanimado durante o jogo entre o Alverca e o União de Almeirim do Campeonato de Portugal, foi estabilizado e posteriormente transportado para o hospital.

Em comunicado, o clube ribatejano refere que "após a paragem cardiorrespiratória, o atleta foi imediatamente atendido pelos profissionais do FC Alverca Futebol SAD, com desfibrilador, que está sempre presente nos jogos e treinos da equipa".

O Alverca agradece aos bombeiros "que rapidamente chegaram ao relvado e assumiram o socorro ao nosso jogador".

"Queremos agradecer também a solidariedade prestada por todos os atletas e Staff do UFC Almeirim neste momento tão delicado pelo qual passamos e estamos vivenciando no dia de hoje", acrescenta.

Por último, o clube ribatejano deseja a total reabilitação do jogador.

O jogador brasileiro caiu inanimado, ao minuto 27 do jogo, quando se deslocava no campo do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca, sem que estivesse a disputar qualquer lance.

Alertado para o sucedido por vários jogadores, o árbitro Gonçalo Carreira, de Leiria, interrompeu a partida e as equipas médicas entraram de imediato em campo.

Alex Apolinário, de 24 anos, chegou ao futebol português em 2018/2019 para alinhar pelo Alverca, após ter representado o Cruzeiro e o Atlético Paranaense no Brasil.