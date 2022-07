Futebolista internacional portuguesa Andreia Norton reforça Benfica até 2025

"Andreia Norton é reforço para a equipa feminina de futebol do Sport Lisboa e Benfica. A média, de 25 anos, representou o SC Braga nas últimas duas temporadas e meia, rubricando agora um contrato válido até 2025", assinalou o Benfica.

A jogadora disse ser um orgulho vir a representar o Benfica, até pelo facto de "ser o clube do coração", no qual reencontra antigas companheiras no Braga, casos de Pauleta, Sílvia Rebelo ou Jéssica Silva.

"É com muito orgulho que visto a camisola do Benfica, até porque é o clube do meu coração. Estou muito feliz por fazer parte desta equipa", disse a jogadora, que se prepara para competir com a seleção no Europeu feminino, em Inglaterra.

Na equipa das `quinas`, a média tem ainda como companheiras do Benfica, além de Jéssica e Sílvia Rebelo, as defesas Carole Costa, Lúcia Alves e Catarina Amado, a média Andreia Faria e a avançada Francisca Nazareth.

"São jogadoras [Sílvia Rebelo, Pauleta e Jéssica Silva] que já jogaram comigo no SC Braga e continuam a partilhar um espaço comigo na seleção. Vão ser super importantes. Vão ajudar-me bastante, assim como as outras colegas", disse ainda.