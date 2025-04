Gil Vicente e Vitória correm pelos pontos

O técnico dos gilistas, César Peixoto, enfatizou os ingredientes necessários para o sucesso no próximo embate: "Temos de ser uma equipa organizada durante todo o jogo, sabendo bem os timings de pressão e sem dúvidas no que temos de fazer. Precisamos de estar fortes e combativos, sobretudo nas segundas bolas e nos duelos".





Na primeira volta, o Vitória de Guimarães ainda contava com o treinador Rui Borges, que, entretanto, assinou pelo Sporting, e viria a ser substituído por Daniel Sousa, que, por sua vez, também saiu dos vimaranenses, entrando em janeiro Luís Freire.



Do lado dos gilistas, que perderam por 2-0 na visita ao Dom Afonso Henriques, o treinador era Bruno Pinheiro, despedido em fevereiro, entrando para o seu lugar César Peixoto, depois de José Pedro Pinto ter sido interino em dois jogos.



O jogo de hoje entre Gil Vicente e Vitória e Guimarães tem início marcado para as 20h15, em jogo que terá arbitragem de Ricardo Baixinho.