Gil Vicente passa por susto mas elimina combativo Amarante da Taça

Os minhotos até se adiantaram cedo no marcador, com um golo de Miro, aos três minutos, mas o Amarante não tremeu, teve uma boa reação, e aos 81 recuperou o empate, por Leandro Santos, tendo o Gil Vicente retomado a dianteira já na ponta final, com os tentos de Rúben Fernandes (88) e Martim Neto (90).



O Gil Vicente, da I Liga, até começou a confirmar o seu estatuto de favorito, frente a um adversário que milita no Campeonato de Portugal, adiantando-se no marcador praticamente no primeiro lance do desafio, numa jogada trabalhada por Marlon e Buta, que culminou numa assistência de Maxime Dominguez para um desvio audaz do jovem ponta de lança angolano Miro.



Pensou-se que o tento madrugador sofrido poderia beliscar os amarantinos, mas a equipa do quarto escalão, apoiada por alguns milhares de adeptos, não ‘atirou a toalha ao chão’ e, aproveitando alguma acomodação dos locais, foi criando desequilíbrios na área contrária.



Um remate de Rui Pedro e um outro de Elias, apesar de não terem a melhor direção, foram suficientes para deixar os ‘galos’ em alerta, mesmo controlando os acontecimentos, mas sem criar evidentes situações de golo.



A desvantagem mínima ao intervalo motivou a equipa do quarto escalão nacional, que ainda não tinha perdido qualquer jogo esta época, a regressar com audácia para o segundo tempo, ganhando presença no meio-campo dos primodivisionários, que continuavam sem deslumbrar.



Murilo e Maxime Dominguez, em duas situações, ainda tentaram dar mais corpo à vantagem dos minhotos, mas sem suficiente convicção para desmotivar o adversário.



Do outro lado, o Amarante manteve a crença, e aos 81 minutos retirou frutos disso, quando Leandro Santos, lançado pouco antes no jogo, aproveitou uma perda de bola do central gilista Nê Lopes e, com um fenomenal remate de longe, arrancou o empate, colocando em euforia os muitos adeptos que viajaram até Barcelos.



Só quando sofreu o 'susto', e apesar do pouco tempo para reagir, o Gil Vicente voltou a despertar para o desafio, acabando por evitar o prolongamento com dois trunfos também vindos do ‘banco’.



Aos 88 minutos, o defesa central Rúben Fernandes, lançado pouco antes na partida, desviou com sucesso um canto, assinando o 2-1, e já aos 90, Martim Neto, que entrou para os instantes finais, retirou todas as dúvidas, com um belo pontapé de bicicleta, que fixou o 3-1 final.







Jogo no Estádio Cidade de Barcelos, em Barcelos



Gil Vicente – Amarante, 3-1



Ao intervalo: 1-0



Marcadores:



1-0, Miro, 03 minutos.



1-1, Leandro Santos, 81.



2-1, Rúben Fernandes, 88.



3-1, Martim Neto, 90.



Equipas:



- Gil Vicente: Andrew, Zé Carlos, Né Lopes, Felipe Silva (Rúben Fernandes, 87), Leandro Buta (Kiko Pereira, 87), Mory Gbane, Maxime Dominguez, Fujimoto (Martim Neto, 67), Murilo, Miro (Roko Baturina, 79), Marlon Douglas (Félix Correia, 67).



(Suplentes: Vinicius Dias, Kiko Pereira, Jesús Castillo, Roan Wilson, Roko Baturina, Rúben Fernandes, Miguel Monteiro, Félix Correia e Martim Neto).



Treinador: Vítor Campelos.



- Amarante: João Abreu, João Filipe (Pedro Soares, 64) , Diogo Vila, Edu (Armando, 90+1) Obama, Mica, Tokinho (Francisco Martim, 90+1), Rui Pedro, Elias Franco (Leandro Santos, 78), Faissal e Ká Semedo (Rúben Filipe, 64)



(Suplentes: Didi, Ricardo, Prince, Cardoso, Leandro, Rúben, Armando, Martim e Pedro Soares).



Treinador: Renato Coimbra.



Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mory Gbane (38) e Diogo Vila (68).



Assistência: 3.009 espetadores.