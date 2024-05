Gonçalo Santos abandona comando técnico do Casa Pia

"O Casa Pia AC informa que Gonçalo Santos comunicou à administração a sua decisão de não continuar na equipa técnica para a próxima época desportiva de 2024/25", escreveram os casapianos, que terminaram a I Liga na nona posição, com 38 pontos.

Membro integrante da equipa técnica desde o início da temporada, oriundo da equipa de juniores do Estoril Praia, o ex-médio assumiu o cargo de treinador principal a partir da 22.ª jornada do campeonato, sucedendo a Filipe Martins e Pedro Moreira no posto.

"Foi uma honra e um privilégio fazer parte da família do Casa Pia AC. Agradeço a todos os jogadores, staff e administração pelo apoio incondicional ao longo destes meses. Estou convicto de que o clube continuará a crescer e a alcançar grandes feitos. Foi uma decisão difícil, mas necessária para o meu desenvolvimento profissional e pessoal", afirmou Gonçalo Santos, em declarações reproduzidas pelos "gansos" na mesma nota.

O treinador Marco Silva, que orienta atualmente os ingleses do Fulham, já demonstrou publicamente um possível interesse em Gonçalo Santos para seu adjunto, com vista à sucessão de Luís Boa Morte, que vai assumir o cargo de selecionador da Guiné-Bissau.

De acordo com notícias veiculadas pela comunicação social, o convite foi endereçado e a Liga inglesa será o destino de Gonçalo Santos, que foi orientado por Marco Silva no Estoril Praia, quando ainda era jogador, sendo capitão da equipa que foi à Liga Europa.

A direção do conjunto lisboeta reconheceu também o "valioso contributo e o impacto positivo" que Gonçalo Santos teve no clube, assumindo a liderança com o Casa Pia no 16.º e antepenúltimo posto, de lugar de play-off, e levando-o ao tranquilo nono lugar.