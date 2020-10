"Grandes" conhecem adversários na Taça de Portugal

Mafra e Desportivo de Chaves são as ausências entre emblemas da II Liga, depois de terem sido eliminados por Fontinhas e Sporting de Espinho, ambos do Campeonato de Portugal, respetivamente.

Ainda com cinco jogos por disputar da segunda ronda, entre os quais as visitas do Académico de Viseu ao Vitória de Setúbal e do Varzim ao Rebordelo, ambas previstas para 28 de outubro, é também garantida a presença, na terceira eliminatória, de 29 clubes do Campeonato de Portugal.