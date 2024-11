Grujic e Deniz Gül deixam seleções por lesão e antecipam regresso ao FC Porto

O médio Grujic foi dado como inapto pelo departamento médico sérvio e está a caminho do Porto, onde se vai manter em tratamento a uma inflamação no calcanhar direito, tal como o ponta de lança Deniz Gül, que se lesionou na coxa direita em plena estreia nos trabalhos dos turcos e será reavaliado pelos `dragões`.

Além desses dois jogadores, o boletim clínico do FC Porto continua a incluir o defesa central espanhol Marcano, que voltou hoje a realizar treino integrado condicionado, e o extremo brasileiro Pepê, limitado a trabalho de ginásio.

Diogo Costa e Tiago Djaló (Portugal), Nehuén Pérez (Argentina), Stephen Eustáquio (Canadá) e Samu (Espanha), todos ao serviço das respetivas seleções nacionais, também estiveram ausentes da sessão matinal orientada pelo treinador Vítor Bruno, que chamou Denis Gutu, Nicolas Damaso, Gabriel Brás e João Teixeira da equipa B portista, da II Liga.

Os `azuis e brancos` voltam ao trabalho na sexta-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, dando continuidade à preparação da visita ao também primodivisionário Moreirense, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, agendada para 24 de novembro, às 17:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Segundo classificado da I Liga, com 27 pontos, a seis do campeão nacional e líder invicto Sporting, o FC Porto tenta prosseguir a defesa de um troféu conquistado por 20 vezes, incluindo nas últimas três épocas, e ampliar um recorde vigente de 22 vitórias seguidas na prova.