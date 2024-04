Guarda-redes do Marítimo Amir operado ao joelho esquerdo

", indicou a mesma fonte, detalhando que a cirurgia decorreu no Hospital Particular da Madeira e "Amir teve alta no próprio dia", não adiantando, contudo, o tempo estimado de recuperação do internacional iraniano.O guarda-redes de 30 anos assinou pelo Marítimo no início da temporada, após duas épocas ao serviço dos espanhóis do Ponferradina, da segunda divisão espanhola, tendo sido utilizado como titular em 20 jogos até ao momento, nesta que é a sua segunda passagem pelos 'verde-rubros'.Na II Liga, o Marítimo ocupa atualmente a quarta posição, com 51 pontos, menos cinco do que o Nacional, que é terceiro, e defronta na 30.ª jornada o Länk Vilaverdense, em jogo a ter lugar no Estádio Cidade de Coimbra, casa emprestada do emblema de Vila Verde.