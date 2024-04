Hélder Suker dá três pontos ao Penafiel em casa do Tondela

Hélder Suker (29) foi o autor do único golo da partida e permitiu ao Penafiel somar mais três pontos, num jogo em que o treinador Sérgio Gaminha se estreou à frente do Tondela, depois de ter realizado o primeiro treino na quinta-feira.



Ao primeiro minuto de jogo, Robinho fez um remate perigoso, com a bola a passar junto ao poste direito da baliza de Léo. O Tondela reagiu e Rui Gomes (09 minutos), fora da grande área, atirou, mas a bola bateu no guarda-redes e desviou para fora.



Depois dos dois momentos iniciais, o jogo só mexeu aos 29 minutos, quando Hélder Suker inaugurou o marcador, num lance de alguma confusão junto do poste esquerdo da baliza, mas que o avançado cabo-verdiano aproveitou um deslize do guarda-redes Leo para marcar o golo.



Na segunda parte, as equipas entraram mais velozes e dinâmicas e a primeira oportunidade saiu de Rui Gomes (50), que rematou direto ao corpo de Manuel Baldé, numa assistência de Luan Farias.



Depois das primeiras substituições, a formação de Sérgio Gaminha, que liderou hoje o primeiro jogo do Tondela, após a saída de Tozé Marreco, passou a pressionar mais e criou diversas oportunidades de golo, mas não conseguiu concretizar.



Com esta vitória, o Penafiel chegou aos 34 pontos e subiu, provisoriamente, à 12.ª posição, enquanto o Tondela mantém os 45 e o quinto lugar no campeonato.