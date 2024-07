Horta frisa ambição do Sporting de Braga de chegar à fase de grupos da Liga Europa

A equipa minhota, agora orientada por Daniel Sousa, faz o seu primeiro jogo oficial a 25 de julho, precisamente na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, contra o Maccabi Petak Tikva, de Israel.



"Somos um grupo bom, que acolhe bem todos os jogadores, e estamos todos a trabalhar para atingirmos os objetivos principais e o primeiro, que é atingir a fase de grupos da Liga Europa e, depois, todos os outros a que o clube se vai propor esta temporada", afirmou aos meios de comunicação do clube, no estágio em França.



O experiente internacional português considerou que "o grupo está a trabalhar bem" e que "tem sido uma pré-época intensa, com muito trabalho físico", frisando que "todos os jogadores estão a responder bem" para chegar "na melhor forma física ao primeiro jogo oficial".



O capitão dos bracarenses, de 29 anos, a começar a nona época consecutiva no clube, abordou ainda o primeiro jogo particular da pré-época, no domingo, uma vitória por 3-1 sobre os suíços do Sion.



"Foi um jogo bom para conseguirmos atingir os níveis físicos, principalmente. O resulto não era o mais importante, mas conseguimos uma vitória. O mais importante era trabalhar o que temos vindo a treinar e isso foi conseguido em algumas partes, mas há ainda muito trabalho para fazer e esta pré-época serve para isso mesmo, para consolidar as ideias e processos do mister (Daniel Sousa)", disse.