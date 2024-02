I Liga. Benfica e Sporting procuram descolar

Os dois clubes de Lisboa arrancam a ronda no topo do campeonato empatados com 55 pontos, embora o Sporting tenha menos um jogo disputado, e com uma vantagem de sete sobre o FC Porto, terceiro, que defronta em Barcelos o Gil Vicente.



Será um domingo gordo a prometer ser um dos dias mais frenéticos da atual edição da I Liga, com os três “grandes” em campo, com o Benfica-Portimonense e o Gil Vicente-FC Porto agendados ambos para as 18h00, seguidos do Rio Ave-Sporting, às 20h30.



Estes duelos antecedem uma semana em que “águias” e “leões” irão defrontar-se no Estádio José Alvalade, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, em 29 de fevereiro, no mesmo dia em que os “dragões” retomarão o encontro dos quartos de final com o Santa Clara, que foi interrompido devido ao mau tempo nos Açores.



Benfica compromisso tranquilo



Após a maior goleada da época (6-1 ao lanterna-vermelha Vizela), os encarnados, atuais campeões nacionais, voltam a atuar na Luz, mas desta vez perante o 13.º classificado da prova, equipa que também está algo aflita, já que aparece apenas um ponto acima da zona de despromoção.



O Benfica é claramente favorito numa altura em que o técnico Roger Schmidt tem todo o plantel à disposição, com exceção do espanhol Bernat, muito pouco utilizado esta época (apenas 78 minutos no campeonato).



Sporting viagem de risco



Por seu lado, o Sporting joga também frente a um emblema que está a lutar pela manutenção, neste caso o Rio Ave, que é 16.º e antepenúltimo posicionado.



A equipa de Rúben Amorim vai tentar a nona vitória seguida na I Liga, numa partida em que Paulinho é baixa praticamente certa devido a lesão. O avançado marcou um dos golos dos “leões” no duelo da primeira volta, em Alvalade (2-0).



FC Porto sem margem de erro



Já o FC Porto, motivado pelo triunfo sobre o Arsenal (1-0) na Liga dos Campeões, está proibido de deixar fugir ainda mais pontos na viagem a Barcelos, em que vai encontrar um Gil Vicente tranquilo no 10.º lugar.



Taremi deverá continuar a desfalcar a formação de Sérgio Conceição, que na primeira volta, no Dragão, teve muitas dificuldades em chegar ao triunfo, com o golo da vitória a aparecer apenas nos descontos (2-1).



Braga e Vitória na luta pelo 4.º lugar



Na luta pelo quarto lugar e pelas provas europeias, o Sporting de Braga joga segunda-feira no Bessa, com o Boavista, no encontro que encerra a ronda, enquanto o Vitória de Guimarães, quinto, com menos dois pontos face ao rival minhoto, recebe no sábado o Casa Pia.



A jornada arranca esta sexta-feira com o Arouca, sétimo, a defrontar em casa o Famalicão, oitavo, mas com menos um jogo.



Programa da 23.ª jornada:



- Sexta-feira (hoje), 23 fev:



Arouca – Famalicão, 20h15



- Sábado, 24 fev:



Farense – Moreirense, 15h30



Estrela da Amadora - Desportivo de Chaves, 18h00



Vitória de Guimarães - Casa Pia, 20h30



- Domingo, 25 fev:



Vizela - Estoril Praia, 15h30



Benfica – Portimonense, 18h00



Gil Vicente - FC Porto, 18h00



Rio Ave – Sporting, 20h30



- Segunda-feira, 26 fev:



Boavista - Sporting de Braga, 20h15