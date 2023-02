I Liga. Benfica procura reforçar liderança frente ao Casa Pia

A última ronda trouxe mudanças, com o campeão FC Porto a ultrapassar na segunda posição o Sporting de Braga, goleado pelo Sporting (5-0), estando os "dragões" a oito pontos do Benfica, e os arsenalistas agora a 10, mas ambos com menos um jogo.



Na jornada, o Benfica, ainda com Gonçalo Ramos, Rafa e Draxler em dúvida por lesão, é o primeiro a entrar em campo, frente à equipa sensação da Liga e que na primeira volta criou sérias dificuldades aos encarnados, que venceram pela margem mínima.



O Casa Pia, que é quinto classificado, parece atravessar uma fase de menor fulgor, embora tenha saído da primeira volta a "roubar" pontos ao FC Porto (0-0 em casa) e Sporting de Braga (1-0 fora), perdendo com Benfica (1-0 em casa) e Sporting (3-1 fora).



FC Porto e Sporting de Braga entram em campo no domingo, com estados de espírito diferentes.



Os "dragões" recebem o Vizela (oitavo) depois de terem ultrapassado o habitualmente difícil Marítimo (2-0), apesar de verem expulso o treinador Sérgio Conceição.



O treinador portista somou a sua 22.ª expulsão em Portugal, a 12.ª ao serviço do FC Porto e a terceira esta época, e deverá estar fora do banco no jogo de domingo com o Vizela (18:00), bem como o seu adjunto Vítor Bruno, também expulso.



Para o jogo, a equipa não terá, igualmente, Bernardo Folha, expulso com o segundo amarelo, o que conduziu depois nos Barreiros à expulsão de Sérgio Conceição, alegadamente por palavras à equipa de arbitragem.



O Sporting de Braga, mal refeito de nova goleada em Alvalade, após a saída de Vitinha, transferido para o Marselha, e com Ricardo Horta lesionado, joga também no domingo (15h30), em casa diante do Famalicão.



Os "arsenalistas" têm mais cinco pontos do que o Sporting, quarto, e ainda estão em zona de qualificação, não direta, para a "Champions", embora os "leões" ainda tentem subir na classificação, a pouco mais de uma semana do clássico com o FC Porto, na 20.ª ronda.



Para já, a equipa de Rúben Amorim visita o Rio Ave – sem vencer há cinco jogos -, em embate que encerra na segunda-feira a ronda (21h15), e no qual o Sporting não terá Coates, após cinco amarelos, mas poderá estrear os reforços Bellerín e Diamondé.



A 19.ª jornada, que antecede os quartos de final da Taça de Portugal, a meio da próxima semana, com os primodivisionários FC Porto, Famalicão, Casa Pia, Sporting de Braga e Benfica ainda em prova, decorre entre sábado e segunda-feira.



Em outros jogos, Desportivo de Chaves (10.º), Portimonense (13.º) e Santa Clara (16.º) procuram pôr termo a longas séries sem vencerem no campeonato, com as últimas vitórias na liga a datarem ainda de novembro, antes da pausa para o Mundial.



Os três emblemas jogam em casa, com o Santa Clara a abrir a jornada no sábado a partir das 14h30 locais (15h30 em Lisboa) diante do Boavista (nono), o Desportivo de Chaves a receber no domingo o Marítimo (15h30), e o Portimonense o Paços de Ferreira na segunda-feira (19h00).



Programa da 19.ª jornada:



- Sábado, 4 fev:



Santa Clara – Boavista, 14h30 locais (15h30, horas de Lisboa)



Benfica - Casa Pia, 18h00



Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 20h30



- Domingo, 5 fev:



Sporting de Braga – Famalicão, 15h30



Desportivo de Chaves - Marítimo, 15h30



FC Porto – Vizela, 18h00



Gil Vicente – Arouca, 20h30



- Segunda-feira, 6 fev:



Portimonense – Paços de Ferreira, 19h00



Rio Ave – Sporting, 21h15