Jeriel De Santis rescinde com Boavista

O ponta de lança, de 21 anos, somou dois golos e uma assistência em 35 partidas pelos "axadrezados", tendo sido sempre suplente utilizado nos 14 jogos feitos esta temporada.



Contratado no verão de 2020 ao Caracas para atuar pela já extinta equipa de sub-23 do Boavista, ao serviço da qual contabilizou 11 encontros e quatro tentos, Jeriel De Santis jogou por empréstimo no Cartagena B, do quarto escalão espanhol, na época passada.



De acordo com a imprensa, o internacional sub-23 venezuelano deve reforçar o Alianza Lima, segundo clube com mais campeonatos conquistados no Peru, com 25, a dois do recordista Universitario, e atual quarto colocado da edição 2024 do torneio de abertura.



O Boavista está no 12.º posto da I Liga portuguesa, com 24 pontos, seis face à zona de despromoção direta e mais dois do que a posição de acesso ao play-off de manutenção.



Na segunda-feira, logo após a derrota sofrida frente ao Sporting de Braga (0-4), da 23.ª ronda, Vítor Murta anunciou que vai sair do cargo de presidente da SAD, lamentando a contestação dos adeptos no final do encontro realizado no Estádio do Bessa, no Porto.