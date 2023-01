João Pedro Sousa quer que Famalicão use "todas as armas" contra Estoril Praia

João Pedro Sousa esclareceu que a equipa está com o foco em regressar às vitórias, percebendo, no entanto, as dificuldades que vai encontrar pela frente.



“Vamos encontrar uma equipa competente. Percebemos que houve um conjunto de jogos que o Estoril não teve bons resultados, mas também sabemos que tem qualidade individual, tem qualidade coletiva. Um excelente treinador. Tem uma ideia de jogar muito interessante. Temos de estar muito atentos porque o Estoril pode nos colocar muitos problemas. Se queremos ganhar este jogo, que queremos, temos que ir com as nossas armas todas”, garantiu o técnico em conferência de imprensa.



O treinador da formação famalicense desvalorizou os resultados menos bons da equipa.



“Sabemos que para o Estoril os resultados não estão a aparecer. Mas o que é facto é que com esta mesma forma de jogar já conseguiram excelentes resultados, excelentes exibições. Portanto, a qualquer altura vai acontecer, o Estoril vai começar a jogar melhor ainda, e a ter bons resultados. Vamos fazer o possível para que não seja em Famalicão”, prometeu.



Sobre o futuro, João Pedro Sousa explicou que os objetivos passam por conseguir conquistar o máximo de pontos possível e fazer uma segunda volta melhor do que a primeira.



“O nosso desafio passa por evoluir o nosso jogo, por sabemos que estamos mais perto de ter vitórias e obter pontos. Queremos somar mais pontos. Queremos fazer uma segunda volta diferente da primeira. Mas a obrigação é jogar bem, jogar melhor, os adeptos gostarem do nosso jogo”, explicou o treinador.



O técnico admitiu ainda que está à espera de um reforço para o ataque.



“Penso que ele vai chegar, mas este período de contratações é um pouco complexo e não queremos que venha uma solução só por vir. Quem chegar tem de acrescentar qualidade”, esclareceu.



O Famalicão, em 15.º lugar, com 18 pontos, recebe este domingo, às 20:30, o Estoril, em 13.º, com 19, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.