Jogo entre candidatos à subida à I Liga terminou empatado em Viseu

Aloísio, aos 86 minutos, adiantou os lisboetas, mas André Clóvis, aos 90+1, repôs a igualdade no marcador, que permitiu aos amadorenses manterem o segundo lugar, com 42 pontos, enquanto os viseenses foram ultrapassados pelo Farense, e ocupam agora a quarta posição na tabela, com 39.



Num jogo apitado por um árbitro de Chipre, Andreas Argyrou, o Estrela sobressaiu no primeiro tempo, com Capita aos 15, isolado, a rematar ao lado, e aos 23, de novo isolado, a não conseguir bater Gril.



Já no segundo tempo, os comandados de Jorge Costa tiveram mais bola e foram mais perigosos: André Clóvis, de cabeça, ficou perto do golo, e Ott, com um 'disparo' da esquerda, obrigou Bruno Brígido a grande intervenção.



As emoções maiores estavam reservadas por os últimos minutos, primeiro com o golo de Aloísio, aos 87, com uma entrada fulgurante, de cabeça, na sequência de um canto, a não dar hipóteses a Gril e a adiantar o Estrela da Amadora.



Contudo, André Clóvis ainda foi a tempo de marcar o seu 19.º golo na II Liga, quando, aos 90+1, ganhou espaço na área, tirou Brígido do caminho e, já de ângulo apertado, colocou a bola no fundo da baliza, levando ao delírio os mais de 4.600 espetadores nas bancadas do Estádio do Fontelo.







Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – Estrela da Amadora, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Aloísio, 87 minutos.



1-1, André Clóvis, 90+1.







Equipas:



– Académico de Viseu: Domen Gril, Tiago Mesquita (Ramirez, 88), Arthur Chaves André Almeida, Igor Milioransa (Rodrigo Pereira, 88), Nduwarugira (Luisinho, 88), Messeguem, Toro (Paná 67), Famana Quizera (Yuri Araújo, 67), Gautier Ott e André Clóvis.



(Suplentes: Mbaye, Yuri Araújo, Ramirez, Capela, Rodrigo Pereira, Tomás Silva, Ícaro, Luisinho e Paná).



Treinador: Jorge Costa.



- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Miguel Lopes, Gaspar, Mansur, João Reis, Jean Filie, Guzmán (Aloísio, 84), Balbúrdia (Latyr Fall, 75), Kikas (Diogo Salomão, 59), Capita (Régis, 59) e Ronaldo Tavares (João Silva, 84).



(Suplentes: António Filipe, Aloisio, João Silva, Diogo Salomão, Vitó, Latyr Fall, Hevertton, Rui Correia e Régis).



Treinador: Sérgio Vieira.



Árbitro: Andreas Argyrou (Chipre).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Toro (19), Balbúrdia (52), Jean Filie (56) e Miguel Lopes (72).



Assistência: Cerca de 4652 espetadores.